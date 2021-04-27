總統府國策顧問黃承國今晚委任律師發表緊急聲明表示，完全不知道民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑有涉嫌毒品事件，此事與他毫無關係。

黃承國說，對於有媒體不當影射，嚴重侵害名譽，除要求立即更正並下架，否則必追究法律責任。

風傳媒今天報導，檢警追查毒品案，4月20日一早，搜索民進黨台北市黨部評委召集人趙映光在北投的住家逮捕趙介佑等人；趙映光與民進黨中常委、國策顧問黃承國關係良好。

黃承國晚間委託律師黃永琛、林拔群、楊尚訓發表緊急聲明表示，黃承國對於毒品深惡痛絕，對於涉嫌毒品之人絕對嚴厲譴責。

聲明指出，黃承國對於趙映光之子趙介佑個人及其行事從未過問，均不了解，完全不知道趙介佑有涉嫌毒品，趙介佑毒品事件與黃承國毫無關係。

聲明表示，風傳媒報導趙介佑毒品事件，這起毒品事件與黃承國毫無關係，風傳媒竟然大幅不當影射黃承國與趙介佑毒品事件的關係，嚴重侵害名譽。風傳媒應立即更正並下架相關新聞稿。否則，必追究法律責任。

聲明進一步表示，敬告其他媒體，不得不當引用風傳媒不實的報導，如有侵害黃承國名譽，必追究相關法律責任。（編輯：林興盟）1100427

(中央社)