新北市立黃金博物館將自5月至9月間辦理5梯次「礦山文化行旅」。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館將自5月至9月間辦理5梯次「礦山文化行旅」。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館將自5月至9月間辦理5梯次「礦山文化行旅」。（黃金博物館提供）

新北市金瓜石及水湳洞是台灣東北角礦山聚落，近百年採金歲月留下許多動人故事與人文景致，為了讓民眾深入了解這方土地，新北市立黃金博物館將自5月至9月間辦理5梯次「礦山文化行旅」，透過黃金志工專業解說，帯您走入達人級在地秘境。本活動從110年5月4日起受理報名，出發吧！一起走入礦山，打包金瓜石的美好記憶。

黃金博物館謝文祥館長表示，金瓜石除有獨特礦業歷史文化，周邊自然景觀更是優美，無論是「春季海景、夏季艷陽、秋季芒雪、冬季霧色」一年四季景緻獨特，依傍在黃博館的基隆山、茶壺山更是許多登山朋友的最愛！「礦山文化行旅」已邁入第9年，自推出以來，深受民眾喜愛，而民眾健走的同時，我們也呼籲民眾將垃圾帶下山，讓大家只收獲金瓜石美好記憶，不留下任何人為足跡。

「礦山文化行旅」活動特別規劃三種不同路線：5月29日（六）及6月26日（六）以「水湳洞踏查」為主題，在廢煙道、黃金瀑布、十三層遺址及陰陽海等著名地標下，探訪山海一線聚落。7月31日（六）及8月28日（六）是「礦業遺址的探訪」，帶領大家依循金瓜石礦業歷史痕跡，找回過去繁華採金歲月。9月25日（六）為「聚落文化史蹟體驗」，希望帶領民眾深入金瓜石地方聚落，藉由親身體驗，領會山城的不同風情及在地視野。

本活動共有5梯次，各梯次分別於110年5月4日(二)、6月1日(二)、7月1日(四)、8月3日(二)及9月1日(三)開始線上報名。每梯次20名，額滿為止。報名費每位100元(包括保險等)。活動細節請洽專線(02)2496-2800分機2896魏先生。簡章及活動說明請上官網(http：／／www.gep.ntpc.gov.tw)查詢。

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