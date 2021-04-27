2021第16屆WSBL女子超級籃球聯賽例行賽第2循環，今晚第2場中華電信和台灣電力激戰40分鐘，電信靠著黃湘婷末節單節15分、全場生涯新高27分帶領下，72比69險勝台電，目前2勝2敗和台元紡織暫並列第2，落後霸主國泰女籃。

黃湘婷上一個循環第3戰身體有點不適未出賽，經過4天休息，此役再度披掛上陣，靠著經驗要球，投進不少關鍵分，除了進帳WSBL生涯新高27分，也抓下10記籃板，雙十表現堪稱本戰MVP。

賽後黃湘婷謙虛表示，今天團隊點點開花，球的流動快機會自然就多，團隊是這場勝利最重要的關鍵，至於第4節靠著得分幫助球隊挺過台電追擊，黃湘婷回應：「知道緊要關頭我需要跳出來，努力打成功率來得分。此外今天我只有2次犯規，因為我知道球隊需要我多留在場上，防守時我盡量少下手、不動氣，自然減少犯規次數。」

靠著今天27分入袋，黃湘婷目前以平均20.7分暫居WSBL本季得分後，電信除了她表現出色，劉惠茹也貢獻13分、4籃板，林玉書10分、4籃板；台電劉希曄、楊芷瑜各進帳18分，陳孟欣則有11分、7籃板及3助攻全方位演出。

電信黃湘婷（後）面對台電諶怡君強勢防守，奮勇上籃。（中華籃協提供）

台電劉希曄今天攻下18分，可惜未能助隊勝場開胡。（中華籃協提供）

(中時 )