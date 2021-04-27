蔡政府規畫的能源配比是「50%燃氣、30%燃煤，與20%的綠能」，然而台灣土地有限，至今綠能僅有6%，為了持續增加綠電規模，太陽能板已經入侵到森林區域。最近屏東枋寮石頭營就發生光電廠為了開拓太陽能，鏟掉了山上的林木，令當地居民感到水土破壞的憂心，大嘆為「處處種電，多少罪惡假綠能之名而行?」

據今年1月底成立的臉書社團「石頭營論壇」的說法，居民是在去年9月發現光電廠商開始進出附近山地，施工地點正好在二戰遺跡「石頭營」，是頗有保存價值的歷史建物，也得到歷史文化學者的認可。然而廠商在屏東縣政府護航下，天天趕工，現在森林的破壞面積正在逐漸擴大，於是石頭營論壇正在發起聯署，希望能讓更多的人們關心此事。

玉泉村當地居民也有與立法委員陳椒華陳情並抗議，但沒什麼用。(圖/陳椒華facebook)

就最近照片呈現，從附近的玉泉村往山上看，就已經明顯看到森林不再，而黃土裸露的情況，取而代之的一片又一片的黑色太陽能板。當地人實在很擔心，這樣的黃土禿頭山，要是面臨雨季颱風季到來時候，是否會出現山崩土石流?

發展綠電當然重要，但應有更周詳、更顧全台灣整體的計畫。網友批評「太陽能不是不好，但是砍樹破壞生態去蓋太陽能就是大錯特錯。」、「用不會生根的太陽能板取代樹木，這到底是誰的主意?」

感謝網路裡的正義之士，提供了這些最新的光電施工挖山照片，可以看到友達光電在屏東枋寮石頭營二戰要塞遺跡上，本來只開挖山坡地砍樹種電，現在在颱風季來臨前，不但不趕緊做好水保工程，反而更誇張的從山下挖到山頂，把整個山頭的樹都剷除，在挖禿的山下10... 由石頭營論壇發佈於 2021年4月26日 星期一

(中時新聞網)