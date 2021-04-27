駐日代表謝長廷近來有關福島核事故廢水言論，頻頻引發爭議，中天新聞也派出記者進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾都認為，謝長廷應該下台，甚至還應該要針對謝長廷是否造謠進行調查和法辦。不過，也有民眾贊同謝長廷的說法。

《中天新聞》今(27日)派出記者在台北街頭進行街頭民調，詢問民眾如何看待謝長廷的說法，並給出6個選項讓民眾選擇：

1.過分！黑台舔日，謝長廷要下台

2.叛國！下台不夠，造謠要判刑

3.有鬼！謝長廷拿了日本好處吧？

4.懦弱！蔡總統俗辣不敢撤換？

5.悲哀！有這款駐日代表 還需要敵人嗎

6.厲害！一人戰全台，謝長廷真老大

結果顯示，共有17名民眾參與投票，選項1和選項2的得票最多，各有7票，選項3有1票，選項4則沒有人選擇，選項5有1票，選項6則有1票，顯見大部分民眾都對謝長廷的說法感到不滿。

一名受訪的大哥認為「他有刪改臉書，應該要用社違法吧」，一名年輕人則說，「我也不知道他在幹嘛，如果一個政治人物要發表他的看法，應該要先做好功課」，還有民眾提出其他看法，「我可能貼第7個，我覺得他應該要再出來解釋一下他講這句話什麼意思，他真的有確認過嗎？」

不過，也有民眾支持謝長廷的說法，認為台灣有排放核廢水，「是一定有排放到海，這一定有的」」，還有一名年輕人竟說，「贊成日本排放核廢水，反正喝了也沒差，也沒有科學證據證明核廢水喝下去一定會怎樣，台灣也不是一個國家，所以抗議也沒用，因為不會有人在乎，跟萊豬一樣，所以根本沒差，只是政治上的操作」。

謝長廷提「台灣也排核廢水」民眾:造謠要判刑

(中時新聞網)