那個把球打彈的男人張志豪再見全壘打，幫助中信兄弟逆轉勝

中信兄弟主場迎戰富邦悍將，不過兄弟呈現貧打，前7局被富邦投手壓制，雖然有上得點圈卻1分未得，最後在8局靠周思齊陽春炮破蛋、9下張志豪再見轟，以5比3收下戲劇性的逆轉勝。

前3局雙方攻勢靜悄悄，4局上半富邦悍將突破兄弟洋投加百利，高國林、林益全安打攻佔一、三壘，之後陳凱倫敲出右外野安打，富邦先馳得點。5上富邦繼續進攻，同樣的進攻模式複製貼上，李宗賢、于森旭敲安上到一、三壘，張進德補刀安打再添1分，富邦取得2比0領先。

7局上半申皓瑋敲安後，于森旭敲出二壘打，富邦攻下第3分，于森旭打下個人本季首打點。

而兄弟整場在羅利壓制下一分未得，羅力主投6局被敲7安，但沒有任何失分，羅力對戰兄弟已經連續11局無失分。

前7局兄弟打得相當悶，敲安數量比對手還多，也多次站上得點圈，但關鍵時刻就是沒辦法敲安打下分數，8局下半周思齊敲出陽春炮終於攻下分數，這也是周思齊本季首轟。

9局下半兄弟上演逆轉秀，面對富邦終結者陳鴻文，王威晨敲安、江坤宇選到保送上壘，許基宏敲出強勁打在全壘打牆上的二壘打，兄弟追回1分，接著輪到第四棒張志豪，這次張志豪直接將球送出牆外，打出再見3分炮，富邦領先了整場比賽，但最後兄弟以4比3打下逆轉勝。

今日以前兄弟出現「4棒魔咒」，本季打第四棒的選手打擊率都相當低迷，上壘率也不佳，在壓力下多名打過4棒的兄弟球員表現都不理想，不過這次張志豪打破魔咒，敲出本季個人第2次、生涯第3次再見轟，為兄弟收下勝利。

張志豪在賽後表示，上場時雙方只有1分差，心中想著至少要追平，談到4棒壓力，張志豪則向球迷喊話，「我知道自己狀況、球隊狀況不太好，我們都會提早來球場練習，我們沒有放棄、很努力，雖然戰績不好，但希望有球迷的鼓勵，有你們的鼓勵才會讓我們有更多動力！」

(中時 )