國稅局稽查出現重大漏洞，突襲店家有無漏開發票的稽查行動，竟然有稅務員私通名店，事先通風報信。台北國稅局一名稅務員被控以「空襲警報」、「颱風要來了」等暗語，事先通報名店「杭州小籠湯包」、「慶餘堂」等業者，洩漏稽查行動。案件曝光，涉案的蔡姓稅務員及2名中間人被依洩密罪起訴。

檢方調查，蔡姓稅務員涉嫌自2018年2月起，知道同仁有計畫要針對店家稽查有無漏開發票逃漏稅的行動時，就先打電話給某顧問管理公司的柯姓負責人提示「空襲警報」，柯姓男子再轉達通知客戶「杭州小籠湯包」店，事先因應。

此外，蔡男也涉嫌在2019年1月時，在稽查行動實施前，打電話提示「颱風要來了，要做好準備」等暗語，通知一名鍾姓記帳業者，業者立刻通知客戶「慶餘堂」預作準備，應付上門的稅務員。

全案曝光後，蔡姓稅務員遭傳喚到案，坦承的確有以「空襲警報」暗語通報業者，但蔡男否認收取店家或業者好處。由於查無對價關係，新北地檢署偵結後，將蔡男及2名中間人依洩密罪起訴。

(中時新聞網)