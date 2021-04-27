救災時，消防人員配戴空氣呼吸器及A級防護衣救災裝備如有問題，若氣密性不足造成漏氣，輕則影響救災人員可停留在救災現場作業時間，重者恐不慎吸入或沾染外界汙染源，影響健康甚至死亡，台南市消防局前年成立救災裝備檢測實驗室，今天進一步培訓75位種子教官，提升消防人員救災裝備空氣呼吸器及A級防護衣自我檢測能力。

台南市消防局指出，空氣呼吸器分為面罩、背架與空氣瓶等三部份，面對各式救災環境如無法呼吸到一般乾淨空氣，均需配戴空氣呼吸器以保護救災人員呼吸道不受傷害，如救災環境遇到酸、鹼、腐蝕性液(氣)體等更嚴苛條件時，除配帶空氣呼吸器以外，需再穿上A級防護衣，讓自己與外界環境隔離，以保護救災人員自身健康與安全為前提下，繼續執行救災任務。

使用這兩項救災裝備重要關鍵在於該裝備「氣密性」是否合格，消防局成立救災裝備檢測實驗室，透過檢測儀器可精準確認自身所使用的空氣呼吸器與A級防護衣氣密性是否合格，使消防人員於使用更有保障，成立迄今已檢測212組背架、106組面罩、A級防護衣30套(統計至今年3月30日止)，其中除A級防護衣均通過氣密測試合格外，空氣呼吸器確認有問題背架75組、面罩26組均已維修或替換新品。

(中時 )