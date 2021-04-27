近期航運股漲多後頻出現上沖下洗行情，陽明今（27）日盤中一度漲停，但收盤前陸續有多筆499張、累計逾3千張神祕大單敲開紅燈漲停，大戶又收割一批新鮮韭菜，不少投資人看傻眼，也引發網友熱議。分析師指出，由於陽明大波段漲幅已不小，多筆499張調節量，不難看出主力的操作也是「邊漲邊出」，新手投資人小心暈船，萬一股價高檔反轉也要有斷然停利停損的心理準備。

航運股是目前交投最熱門的產業族群之一，以貨櫃三雄為例，從去年下半年開始出現營運轉機，到去年底頻傳因疫情而塞港、缺櫃的消息，加上適逢國內出口旺季，業者搶著貨運出口下，運價更是因此不斷飆升，法人也紛紛調高獲利預估和目標價。

長榮外資預估今年EPS 10.73~20.31元，本益比7~3.7倍，美系外資目標價101元；陽明今年法人預估EPS 20~26元，本益比3.1~2.4倍，法人目標價62元；萬海今年法人預估 EPS18元，本益比4.97倍，法人目標價128元。

目前貨櫃三雄走勢仍是市場關注焦點，陽明周二股價氣勢如虹，不畏盤中劇烈震盪，12點半後高掛紅燈漲停，未料收盤前15分鐘爆出7筆499張賣單敲開漲停，終場上漲8.34%來到72元；長榮小漲0.91%、收在77.5元；萬海上漲1.11%、收在91.2元。

摩爾投顧分析師黃睿緯指出，近日航運股已出現漲多震盪的現象，大盤創新高，今天貨櫃三雄僅剩陽明因為上周被分盤交易，上周四才未見爆量下殺，今日才能再漲停創高，不過漲停價也見多筆499張法人或主力調節量，可見由於大波段漲幅已不小下，法人的操作也是邊漲邊出。

第一季的財報將在5月中以前公布，他認為貨櫃三雄的獲利必然很好，只是有沒有好到令法人與市場驚艷的程度，如此才能有更充足的股價上升動能，否則反而要注意財報公布後利多出盡的回檔。

每天在航運大浪裡淘金的散戶，黃睿緯建議，若是低檔抱上來的投資人，可等待爆量破線時分批作停利，至於空手朋友想切入，由於現階段股價已漲了一大段，基本面的好已不是秘密，此時股價波動也當然激烈，上船者請務必繫好安全帶，萬一股價高檔反轉也要有斷然停利停損的心理準備。

(中時新聞網)