資深媒體人趙少康。（資料照片）

駐日代表謝長廷稱台灣將核廢水排入海引發軒然大波，總統府發言人張惇涵今（27）日表示，台灣核電廠廢水排放一切符合國際標準，也符合法規規範。謝長廷和原能會說法沒有相互違背。對此，資深媒體人趙少康表示，這好像又回到日本殖民台灣的時代，喪權辱國莫此為甚！

張惇涵表示，核電廠廢水排放，任何國家都必須依照國際標準、嚴格把關，不是依照意識形態。這陣子，各界持續關心日本將在兩年後排放核電廠含氚廢水的議題，他跟大家報告府方的立場。

他說，首先，無論是任何國家，核電廠的廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的國際標準和規定來辦理，不是依照藍綠，也不是依照意識形態。原能會在4月24日已經有說明，台灣核電廠的廢水排放，一切符合國際標準，也符合法規規範。「從這裡也可以看出，謝長廷代表和原能會的說法，沒有相互違背」。

至於日本擬將核災的福島核電廠核廢水排入海，張惇涵表示，謝長廷跟原能會都有向日本政府表達關切，原能會也以書面正式表達反對。謝跟原能會的重點也都在於強調，核電廠排放廢水必須符合國際標準，這是專業問題，應該回歸專業討論，不須政治操作。

對此，資深媒體人趙少康在臉書指出，顯然蔡英文和謝長廷一樣，都同意福島把核廢水排進大海，而且認為該核廢水與台電核二廠的排放水並無不同，蔡英文的雙重價值判斷令人搖頭。

趙少康表示，台灣民意基金會發表民調，台灣民眾擔憂反對日本排放福島核廢水的比例高達86.8%；而蔡英文寧願讓台灣人擔憂福島核廢水，卻不敢違逆日本以鄰為壑，好像又回到日本殖民台灣的時代，蔡英文、謝長廷還要替日本背書，喪權辱國莫此為甚！

趙少康質疑，蔡英文為何置台灣漁民生計、民眾安全於不顧，說淸楚、講明白。蔡英文又為什麼要護航謝長廷？謝長廷的胡亂比擬，不只牽涉法律問題，還有更高的政治及道德問題。趙少康強調，這不是蔡英文能包庇得了的！

(中時新聞網)