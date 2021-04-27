大陸反壟斷利劍再度出擊，國家市場監管總局26日發布消息稱，據舉報，依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。外界推算，美團這次罰款有可能超過40億元(人民幣，下同)。

「二選一」已被明確定義為濫用市場支配地位、構成限定交易的行為。市場監管總局於4月10日對阿里巴巴實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰，責令其停止違法行為並處2019年銷售額的4％即182.28億元的罰單。

以前車之鑒作為參考，可以從「美團是否在相關市場的市場份額達到二分之一」這方面來進行推定美團具有市場支配地位。據Trustdata資料顯示，2020年第一季，美團外賣交易市場占比為67.3％。

依據《反壟斷法》，對實施濫用市場支配地位行為的經營者，應處以上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款。

近日，對阿里巴巴的罰款比例為4％，而對揚子江藥業的罰款比例則為3％，如對美團處以同樣的罰款比例，以2020年美團1148億元的營業收入計算，美團罰款金額將在34.4億元至45.9億元，如處以10％的頂格處罰，罰款金額則會超過百億元。

(旺報 )