英特爾售NAND事業予SK海力士案 英國擬調查 22:092021/04/27 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國競爭和市場管理局(CMA)擬調查英特爾將NAND晶片事業出售給SK海力士一案，是否會影響英國市場競爭，英國反托拉斯主管機關徵求外界對該交易的意見。英特爾在2020年10月與SK海力士達成協議，以90億美元的價格出售該業務。 英特爾發表Ice Lake 32家業者站台 大陸外賣龍頭 美團涉壟斷遭調查 (工商 ) #英國 #英特爾 #SK海力士 #NAND #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外賣龍頭美團 遭反壟斷調查 04:102021/04/27 全球財經 高盛預期2021年經濟成長率 英國將超越美國 08:572021/04/27 財經 海納百川》台鐵改革應落實交通正義（李家儂） 19:242021/04/27 海納百川 《韓股》觀望味濃 KOSPI走弱 11:262021/04/27 財經 蔡總統視察中央公園鑿井 中市副市長籲研議紓困措施 15:022021/04/27 政治 男子墜落三重大樓旁身亡 警調查死因 19:362021/04/27 社會 大陸衛星遙感調查 釣魚台地貌曝光 04:102021/04/27 話題觀察 英自曝對華搞綠色間諜活動 04:102021/04/27 國際大事 歐盟準備巨額補貼 向英特爾和台積電招手 09:252021/04/27 財經 台新主管疑劈4女 綠委：應調查有無利用職場權勢 12:242021/04/27 政治 美團頻被調查處罰 市值已蒸發9000億港元 15:312021/04/27 兩岸 財經熱門新聞 印度新冠疫情失控 美國商會發警訊：恐拖累全球經濟 - 財經 陽明爆神秘499賣單殺尾 專家：大咖驚天陰謀 - 財經 從最有潛力到疫情失控 印度股市1個月遭外資拋售300億 - 財經 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 中鋼遭降評有理？ 專家不約而同點出那一天 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。