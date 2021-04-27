英國競爭和市場管理局(CMA)擬調查英特爾將NAND晶片事業出售給SK海力士一案，是否會影響英國市場競爭，英國反托拉斯主管機關徵求外界對該交易的意見。英特爾在2020年10月與SK海力士達成協議，以90億美元的價格出售該業務。

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