外溢保單龍頭之戰，首季出現逆轉。金管會27日公布，首季外溢保單共銷售11.84萬件，較去年同期成長428％，新契約保費9.5億元，則成長219％，南山人壽首次在外溢保單的新契約保費上「超車」國泰人壽，首季以3.6億元奪冠，先前件數第二的國壽，則以6萬張居件數第一名。

外溢保單即是訴求保戶投保後，除了有保單相關保障，還可藉由壽險業者提供達成某些條件即可保費折減、或增加保額等機制，促進健康管理，延長健康壽險，降低保單理賠率等外溢效果，故稱外溢保單。

保險局目前將外溢保單分為四大款，一是運動型，即以健走步數、運動時數等作為保費或保額調整依據的保單，首季銷售近1.69萬張，保費4.76億元；第二種是體況型，即依健檢結果作保單調整依據，首季賣1.77萬張，保費3.01億元；第三款是健檢或長照型，即給付健檢機會或長照服務，促進保戶健康者，首季有297張，保費0.58億元。

第四種即混合型，是目前的最大宗，即混合二款以上的機制，即有健走、也有健檢結果，或超出現有外溢機制的保單，首季大賣8.35萬張以上，保費卻只有1.15億元，應該有大部分都是一年期附約，訴求保費便宜，但件數多。

國壽與南山人壽從去年起即在外溢保單上互有擅場，2020年國壽以外溢保單新契約保費15.5億元，拿下全年第一名，市占率近68％，南山人壽則是下半年發動，以附約或一年期保單為主，以新契約保費5.3億元，排名第二名，保費市占率約23.3％，但有10.2萬張保單，排名第一，國壽則以9.3萬張，排名第二，兩家件數市占率高達95％以上。

今年國壽亦推出一年期附約型的外溢保單，結果戰局變化，南山人壽外溢新契約保費以3.6億元，險勝國壽的3.42億元，新壽則以1.8億元排名第三；件數方面，國壽6萬張以上，南山則為5.4萬張，兩家張數市占逾97％。

(工商 )