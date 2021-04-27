花旗集團退出部份市場的消費金融、財富管理業務，包括中國大陸、印度及印尼等人口紅利與財富成長潛力的亞洲市場。瑞銀集團執行長Ralph A.J.G. Hamers表示，「亞洲市場成長很快，對業者的吸引力很大，但競爭也很強！」

瑞銀集團(UBS)27日公布2021年第一季業績，全季純利18.2億美元，年增14％，上任來第一次主持季度財報會議的Ralph A.J.G. Hamers，特別在緊湊會議行程中，撥出20 分鐘時間與亞太區記者進行電話訪談，顯示瑞銀對於亞太市場的極度重視。27日公布的2021年Q1季度財報中，瑞銀更新全球市場策略，標的地區上，美國和中國大陸為私銀兩大重點市場，業務部份則以ESG議題相關為優先。

Ralph A.J.G. Hamers在回答工商時報提問時表示，市場競爭向來激烈，花旗集團在亞洲市場已發展70年，現在會選擇退出消金、財管業務，反映出市場競爭的激烈。花旗集團的最新全球策略調整是在4月15日2021年第一季財報公布時宣布，也是新任花旗集團執行長范潔恩(Jane Fraser)上任後的第一次主持。

瑞銀集團(UBS)2021年第一季業績，全季純利18.2億美元，年增14％，在主要經紀業務中，美國客戶違約對純利的影響為4.34億美元，避險基金Archegos相關的損失占其中一部份，但損失並不嚴重，一級資本比率回升至18.2％。瑞銀表示，有利的市場條件和投資者情緒帶來經常性收入增長，強勁的客戶活動帶來交易收入上升，瑞銀的放款增加亦是營收成長的原因。

(工商 )