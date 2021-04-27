許多公車族上下車時習慣跟司機說聲謝謝，覺得這樣比較有禮貌，沒想到有的司機其實並不喜歡，有司機在公車內張貼公告註明「下車時請不用說謝謝」，讓許多乘客不解，有過來人透露，若每一個乘客都道謝，反而是一個討厭的「陷阱題」，司機可能反而會因此被害到。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》PO照表示，一名公車司機在公車上張貼公告寫道「下車時請不用說謝謝」，其中「不用」兩個字還特地加粗強調，希望乘客上下車時不要再道謝，讓原PO看得一頭霧水，頭一次看到司機這樣要求乘客。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「怕沒說不客氣被客訴吧」、「一天要講一千多次不客氣很累」、「司機也要回，大概很煩，喉嚨很乾」、「因為回不客氣一天要說好幾次，不回又好像很高傲」。

一名親戚在擔任公車司機的網友解釋，有一次載到一名小妹妹，她到站後為了要跟司機說謝謝，硬是要從最後一排跑到最前面，這舉動不但很危險，還因此耽誤時間，結果綠燈變紅燈，搞得司機也很尷尬。

還有網友回應，「搭過這輛公車，司機說要一直回很累」、「司機不回不客氣可能還被說大牌」、「每個人都講一次，司機就要禮貌回一次很累，不回又好像給人不好的印象」；不過有網友表示「不說謝謝，我渾身不對勁」、「那可以跟司機說掰掰嗎？」、「看來以後只好說愛你喔」。

驚險ㄧ瞬間！公車司機違規逆向不踩煞 汽駕爆氣開譙4字

(中時新聞網)