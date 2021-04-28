美國總統拜登第一場國會聯席會議演說，明天將在高度戒備下於國會大廈登場。今年1月6日，國會大廈遭前總統川普的支持者闖入釀成死傷，場景令人記憶猶新。

一般情況下，這種場合會有數百名國會議員、最高法院大法官、政府高官和賓客參與。為騰出社交距離所需空間，明天只有其中一部分人會出席。目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已導致超過57萬2000名美國人病故。

即使這場國會聯席會議已被定為「國家特殊安全事件」（National Special Security Event），但維安措施仍會比平常更為嚴格。屆時將由特勤局（Secret Service）負責維安。

今年1月，在國會進行拜登（Joe Biden）勝選認證程序之際，川普（Donald Trump）的支持者衝入國會大廈。事件發生後，大批國民兵進駐華府。

目前國會大廈周邊仍設有黑色鐵絲圍欄；2250名來自18個州和哥倫比亞特區（District of Columbia）的武裝國民兵（National Guard），持續在華府市區值勤。

當時共有5人在暴力事件中死亡，其中包括國會警察局（US Capitol Police）一名員警，另有數十名警員在警民衝突時受傷。

哥倫比亞特區已要求五角大廈授權，讓特區的國民兵協助地方警力，以因應明天演說時可能出現的反拜登抗議。

哥倫比亞特區國民兵透過聲明表示，他們已準備好支援特區執法部門，就待代理陸軍部長惠特利（John Whitley）批准。

目前尚不清楚惠特利會不會批准這項請求。根據美國國民兵局（National Guard Bureau），部署國民兵已耗費超過5億2000萬美元（約新台幣145億元）。

特勤局官員未立即回覆關於維安準備工作的置評要求。

(中央社)