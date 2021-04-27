中文要學好！一名女網友分享，老公突然傳來一張照片，並提醒她將來一定要把孩子中文教好，從照片可以看到，一張紙條上充滿著稚嫩的字跡，開頭先是祝福母親身體健康，但最後一句「長大後一定會暴打你」讓她忍不住笑場，原來孩子將「報答」寫成「暴打」，短短3小時就讓3萬多名網友跟著笑翻。

女網友今(27日)在臉書社團爆廢公社上貼出一張照片，表示這是老公傳給她的，並告訴她，「從小要把小孩的中文教好，不然會很慘喔！」從紙條內容可以看到，開頭先是說，「祝親愛的媽媽身體健康，心想事成，長大後我一定會暴打你的」。

開頭看似溫暖貼心的祝福，搭配不整齊的稚嫩字跡，看起來非常努力寫完祝福，字字句句都很真誠，讓人看了很窩心，沒想到爆點藏在最後一句，原來孩子誤將「報答」寫成「暴打」讓原本貼心的告白紙條，瞬間變了調，不過孩子年紀還小，所以夫妻倆也只是當作趣事看待，直說中文真的要學好。

貼文發出後3小時內便吸引了3萬多名網友按讚，「怎麼戳中我的笑點」、「阿母要吐血了」、「是不是想暴打很久了哈哈哈哈哈」、「不小心說出心裡話（誤）」，最後，原po也補充，這是老公轉傳自別的育兒社團圖片，並不是發生在自家孩子身上，但實在太爆笑，忍不住分享。

(中時新聞網)