民進黨副秘書長林鶴明。（本報資料照）

駐日代表謝長廷稱台灣將核廢水排入海引發軒然大波，總統府發言人張惇涵今天表示，台灣核電廠廢水排放一切符合國際標準，也符合法規規範。今(17)日晚間，民進黨副秘書長林鶴明也出面護航，指謝長廷早在戒嚴時期就走上街頭反核，並批評國民黨想把謝長廷打成挺日本核電的形象的作法十分荒謬。

針對謝長廷近來頻為日本擬排放核廢水護航，藍營方面砲火連連，日前藍委鄭麗文就痛批謝長廷，「你到底是哪國人？難道日本政府有付你錢嗎？」國民黨台北市議員羅智強也表示真的是受夠了這位「助日代表」，並指若謝這麼不爽蔡政府，「就辭官明志，早點滾吧」。

對此，曾是謝長廷子弟兵的林鶴明27日在臉書上發文反擊國民黨，他表示，臉書歷史上的今天跳出一張照片，7年前的今天，他和謝長廷，還有駐泰代表李應元一同參加反核遊行，並質疑國民黨不斷批評謝長廷，要把謝長廷打成挺日本核電的形象，十分荒謬，他更指出，謝長廷和許多民進黨人一樣，當年都是堅決反對核四，且1986年台灣史上第一次反核遊行，就是謝長廷等人率領民眾在戒嚴時期走上街頭反核了。

林鶴明質疑，國民黨好意思說謝大使挺日本核廢水？這種扭曲的操作簡直就是 認知作戰，企圖抹煞許多民進黨人像是謝長廷長期堅定反核的理念，而國民黨那麼大聲的反對日本核廢水，但國民黨到底反不反核？為何這麼簡單的問題答不出來？他認為也許就跟「反攻大陸」一樣，不好說。

(中時新聞網)