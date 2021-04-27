華碩(2357)商用筆電及桌機持續在台灣市場蟬聯銷售之冠。截至2020年度，華碩的商用筆電已在台穩座17年的銷售龍頭，同時在商用桌機部分，則已累計43個季度的市占之冠，成績亮眼。在成為政府機構、中小企業指名選購的信賴夥伴之際，華碩ASUS Expert Series商務系列PC，也聚焦多工型態的職人族群，並找來多斜槓的毛加恩與謝哲青，分享其選購電腦產品的要件。

前職籃球員毛加恩退役後，從房地產跨足餐飲業、同時身兼球評，他的工作節奏也因需要在不同身分間轉換而變得快速，「跟得上我的速度」成為他選擇產品主要訴求。而他要求的「快」，不僅是筆電的運算速度，也包括行動力。

毛加恩表示，平時除了討論合約、市場觀察等需求，他還得處理核對廠商資料、員工薪資與排班等繁雜事項，至於轉換身分、擔任球評時，除了要隨賽場移動，針對賽事及球員相關的龐大數據也必須進行即時分析。

他所選用的14吋ASUS ExpertBook B9商務筆電，僅重880公克起，最高可配置4TB雙SSD，支援RAID 0/1技術、可疾速讀寫，且最高搭載32GB記憶體，進行多工處理時表現流暢，加上通過美國軍規耐用測試、防潑水，也能在帶出門時不怕碰撞。

至於同時身為旅行作家、文史學者與節目主持人的謝哲青，選擇桌機產品則首重穩定效能及可擴充性。a1v「桌機的核心在於能處理複雜、龐大的資料，效能對我來說很關鍵。」

製作節目時，謝哲青常需要從超過5千張的唱片、卡帶收藏，及在旅程中大量蒐集的各式聲音，透過反覆進行細微處的比對、多重剪輯處理，為聽眾帶來聲歷其境的效果。

另一方面，他也需要將演講檔案、業務資料妥善保存，同時因工作及與旅行積累的照片、音檔等，都必須透過桌機的高穩定、高耐用度及可擴充更大儲存空間和記憶體來支援，因此同樣通過多項美國軍規測試、配置華碩專業級主機板，並具高擴充性的ASUS ExpertCenter，成為其最佳選擇。

(工商 )