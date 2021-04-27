花蓮本季開幕戰上演新生代火球男對決，最終統一獅隊以3比1擊敗味全龍，獅隊先發投手古林睿揚以6局10K技壓平鎮高中學弟徐若熙，古林睿煬也將兌現賽前賭注，之後要請徐若熙吃飯。

古林睿煬前5局表現較學弟亮眼，一下場雖被李凱威敲安，但他成功讓劉基鴻敲出滾地球製造雙殺成功化解危機，第2局起更是讓龍隊打者吞下5連K，只在5局下挨林旺衛陽春炮失分。

「今天都能搶到好球數、變化球也都在掌握之中，所以投起來自己也會比較舒服一點。」古林睿揚認為，徐若熙是名很有壓制性的投手，自己要盡可能降低失分，「我們的打線、守備都很幫忙我，後面的投手也幫我守住，真的要感謝隊友。」

賽前這場「古熙大戰」就受到外界矚目，古林睿煬也十分期待今天與學弟同場競技，「因我們還年輕，期待我們都能把持健康，繼續精進自己，相信之後的對決會更精彩。」

今天賽前古林睿煬還跑到外野去和正在傳接球的徐若熙小聊一下，「那時我說如果我贏了我就請你，如果你贏了你就請我，現在我贏了就要說話算話，之後再約他吃飯。」

(中時 )