國民黨發言人盧宸緯今晚在臉書發文指出，蔡總統總以「展綠、增氣、減煤、非核」來包裝自身能源政策，但實際上，蔡政府不敢說的是，其能源政策有高達8成是以時刻傷害民眾健康、且會造成碳排放的「火力發電」為主力。

她說，當先進國家皆聚焦並努力達成「巴黎協定」的「減碳」共識之時，蔡政府卻迴避「減碳」課題，總以能源轉型來轉移焦點。請問蔡總統，什麼時候才要面對「減碳」？什麼時候才要拿出具體行動來「減碳」？

盧宸緯表示，經濟部能源局發布的臺灣發電結構數據，說出了蔡總統不敢說的秘密。2020年臺灣的發電結構，屬於「火力發電」性質、會造成碳排放的「燃煤」與「燃氣」分別佔了45.02％及35.07％；「核能」佔11.24％；「再生能源」只佔5.40％，且自蔡政府上任至今只增加了0.6％。換言之，蔡政府的能源政策，高達8成是用民眾的肺來發電。就算蔡政府說要在2025年達成30％的燃煤與50％的燃氣發電量，火力發電的佔比依舊高達8成。蔡政府拿中南部民眾的肺來發電，到底還要持續多久？

盧宸緯指出，在剛結束的2021年「全球領袖氣候峰會」( Leaders Summit for Climate) 中，美國總統拜登承諾，2030年的碳排放量將比2005年減少50-52％，而包括日本、加拿大在內的國家，也都提出大幅削減碳排放量的新承諾。此外，英國身為世界第一個燃煤發電國家，以不到8年的時間減少將近4成的燃煤發電量，到2018年的燃煤發電量只剩5％。反觀臺灣，在德國公布的「2021年氣候變遷績效指標」中，不管是溫室氣體排放或是再生能源發展，排名都是全球倒數第3，還被評比為非常差。

日前，蔡總統在臉書發文表示，「不論是能源轉型還是淨零轉型，都不能只是作文比賽」。但是，從蔡總統上任時宣示要設立的「能源和減碳辦公室」，召開會議的頻率，從原本的3到6個月1次，減少到1年只有1次，以及蔡總統日前提出2050要淨零轉型，但卻沒有具體主張來看，恐怕蔡總統的能源政策，真如同自身所預言，是場虛無飄渺的作文比賽了。

(中時 )