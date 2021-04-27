台灣彩券今推出「讓好事發生」公益形象影片，邀請大眾一同把日常小事變成美好大事；台灣彩券14年以來，集結民眾投注公益彩券的愛心，已累積超過4000億元的公益盈餘、回饋金或中獎人捐贈，幫助從小到老的弱勢族群，締造台灣社會「善的循環」，讓好事在每個人的生活周遭隨處可見。

台灣彩券透過民眾投注公益彩券，近14年來累積超過4000億元的公益回饋金，包括3686億元公益盈餘、335億元回饋金及50億元中獎人捐助善款。

台灣彩券董事長薛香表示，40000億元當中，一半用於各縣市政府社會福利預算，尤其對很多財務困難的各縣市地方政府、社福經費弱勢族群等，收到公益盈餘支援時都非常感激；另外，公益彩券盈餘有45％為國民年金補充、5％支援弱勢族群健保費補助，對弱勢族群貢獻很大。

薛香川認為，買彩券不論有沒有中獎，都能讓台灣社會更好，因為台灣彩券善用民眾愛心，沒中獎也能默默做好事、做公益，締造台灣社會「善的循環」。

「讓好事發生」全新公益形象影片，邀請知名導演王詮勝，運用巧妙的運鏡對比，採用年輕世代熟悉的生活場景，對照彩券受惠族群，表達只要一點付出，就能帶給弱勢族群無與倫比的幫助；薛香川也分享影片拍攝當天，雖然營養午餐食材已準備充足，還是被孩童們吃個精光，差點導致拍攝時程延宕，孩子們滿足的笑臉就是台灣彩券想與社會一起努力的最大動力。

影片對比描述6類受益族群與年輕世代日常生活，除了孩子們的營養午餐外，4.6萬名視障者得以擁有人生中最值得信賴的導盲犬夥伴，近1.2萬名聽障者可以再次聽見風、雨、汽車和一切生活中最日常的聲音，5000名偏鄉少棒隊球員可以追逐夢想，復康巴士累積270萬趟服務身障族群以及逾34.5萬名低收戶可獲得健保補助，不用再害怕生病時落入貧窮與病痛的惡性循環中。

台灣彩券〈好事拍拍手〉影片徵選活動自即日起開跑，總獎項高達100萬元；活動分為「影片徵選」與「IG限動濾鏡」，影片徵選活動以「做好事」為題，邀請民眾拍攝1至3分鐘的創意影片，透過影片記錄自己或他人「做的好事」，即日起至5月31日上傳至好事拍拍手活動網站，就有機會爭取最高獎金30萬元的大獎。

(中時 )