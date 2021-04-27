寶成工業（9904）旗下香港上市公司裕元工業及寶勝國際，27日晚同步公告正面盈利預告。因去年疫情使得營運比較基期低，加上鞋子市場需求持續回溫、產能利用率及生產效率同步提升等因素助威，裕元預期今年第一季稅後淨利約八千萬至九千萬美元之間，遠優於去年同期稅後淨損5,600萬美元，正式擺脫去年首季營運虧損的陰霾。

同樣地，寶勝因大陸運動用品市場復甦，預期今年第一季稅後淨利約人民幣逾3.67億元，遠優於去年同期稅後淨損人民幣逾1.66億元，將擺脫去年首季營運虧損的窘境。

寶成表示，裕元及寶勝現正編製今年第一季未經審核合併業績，目前僅以裕元及寶勝董事會，對現在可取得今年第一季未經會計師審核或核閱的合併財務報表，所作初步評估為依據。

至於裕元及寶勝上述財務資料，將會在裕元及寶勝今年第一季業績公告中揭露，該業績公告將於5月13日發布。截至今年3月底止，寶成說，公司持股裕元51.11％，裕元持股寶勝62.19％，等於寶成透過裕元間接持股寶勝31.79％。

依裕元今年第一季未經審核合併財務報表，初步檢視，裕元預期今年第一季稅後淨利約八千萬至九千萬美元之間，遠優於去年同期稅後淨損5,600萬美元。 裕元透露，公司預期今年第一季營運表現，順利轉虧為盈的主因，可歸因於去年因新冠肺炎疫情，導致低基期營運效應，加上隨著鞋類產品的全球市場需求持續回溫，包括訂單增加、產能利用率和生產效率，均有提升。

此外，大陸地區解除新冠肺炎疫情相關的封城管制措施後，讓當地運動用品市場開始復甦，使得從事零售業務的寶勝，今年第一季營運表現，亦隨之顯著好轉。

儘管裕元今年第一季業績，可望轉虧為盈，但裕元擬提醒其股東及潛在投資者，鑑於全球不平衡的經濟增長及需求波動，或許會干擾生產訂單的復甦趨勢，今年後續時間或季節，仍然存在不明朗的因素。另就寶勝的零售業務而言，裕元將密切關注大陸消費信心的波動與增長力道的潛在變數。

對此，裕元將繼續迅速應對不斷變化的經營環境，並投資在策略領域方面，持續致力於營運穩健復甦及長遠增長。

(工商 )