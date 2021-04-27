日本桌球天后福原愛今年2月下旬被日媒直擊與被網友戲稱「橫濱大谷翔平」的早稻田學弟約會兼過夜，雖然她事後透過聲明否認外遇，強調兩人只是朋友關係，但台日網友皆不信她說詞，嫁去日本多年的台灣人妻YouTuber「Mom Gaku」日前更在影片中請老公分享對台灣和日本女生有什麼不同，意外揭開為何日本人認定福原愛出軌的原因。

YouTuber「Mom Gaku」的日本老公曾在台灣打工度假1年，他近日在影片中分享台日兩地女生的不同之處。他認為台灣女生對人的距離很近，個性坦率有話直說又開朗。對於老公所言，Mom Gaku相當認同，更有感而發地說，日本剛交往的情侶感覺距離好遠，兩人走在路上也離很遠，但老公則稱：「是台灣女性靠太近，就算只是朋友也靠很近。」

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接著Mom Gaku影片中更放上了一張日媒所拍攝的福原愛與「橫濱大谷翔平」約會照，照片中福原愛與男子雖然沒有牽手、擁抱等親密舉動，但兩人彼此間的距離完全就是「0~15公分的熱戀中距離」。

福原愛與橫濱大谷翔平約會照完全是熱戀中的戀人距離。(取自Mom Gaku YouTube)

不少網友也紛紛在影片下方留言，「哇~那個距離恍然大悟耶，我之前都相信小愛的說法，因為台灣人看不懂XDDD走在一起的照片對台灣人來說真的不能證明什麼」、「熱戀的距離，難怪日本人不買單，不信福自圓其說的二個房間」、「聽到兩句重點，1.剛認識起在一起會距離2公尺 2.福和大谷男走路距離是熱戀中」。

(中時新聞網)