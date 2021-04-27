加密貨幣交易所Binance週二透露了計劃推出自己的市場，用戶可以在其中創建、購買和出售數位收藏家的商品，即NFT。

不可替代的代幣是一種數位資產。它們旨在代表稀有虛擬物品的所有權：從藝術品到體育交易卡，諸如在流行的線上籃球收藏品平台NBA Top Shot上出售的卡片，都可以是任何東西。

追踪NFT數據的網站NonFungible.com稱，第一季度這些代幣的總銷售額飆升至20億美元以上。這個數字包含3月份數位藝術家Mike Winkelmann（又名Beeple），在佳士得拍賣會上創下的創紀錄的6,900萬美元NFT。

按交易量計算，全球最大的加密貨幣交易所Binance表示，其平台將運營兩個市場：頂級拍賣和展覽的優質場所，以及任何人都可以用來建造新代幣的標準交易市場。

Binance說，高階市場將從主要拍賣的收益中抽佣10％，其它90％付予藝術家。而日常交易市場將收取1％的「手續費」，而創作者「將繼續獲得1％的版權費」。

Binance的NFT功能將於6月首次亮相。該公司已經啟動了一個登錄頁面，使藝術家們可以就潛在的合作夥伴關係與該公司聯繫。

Binance NFT項目負責人海倫·海恩（Helen Hai）表示：「我們的目標是通過利用由Binance區塊鏈基礎設施和社區提供支持的最快、最便宜的解決方案，為全球最大的NFT交易平台提供最佳的展示、購買和交換經驗。」

此舉標誌著由泰勒和卡梅隆·溫克萊沃斯（Cameron Winklevoss）創立的加密貨幣交易所雙子座（Gemini）面臨的挑戰。雙子座經營著自己的NFT市場Nifty Gateway，該市場曾舉辦過來自Eminem和Grimes等知名品牌的拍賣。它還將為Binance開闢新的收入來源，這得益於對比特幣和其他數位貨幣激增的興趣。

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase於本月初在那斯達克上市。像Binance一樣，加密貨幣價格飆升也極大地推動了Coinbase的發展。在Coinbase首次亮相之前，世界上最受歡迎的數位貨幣比特幣飆升至近65,000美元的歷史新高。而現在的價位下降了近16％。

市場上一直對泡沫的跡象感到擔憂。一些人將NFT的繁榮與初始代幣發行或ICO的興起（在2017年底和2018年初）進行了比較。ICO狂潮導致了許多騙局，許多投資最終被放棄。同時，狗狗幣在幾週前飆升至創紀錄的高點45美分以上，激起了人們對加密市場泡沫的擔憂。

(中時新聞網)