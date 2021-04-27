民進黨官方臉書頁在今（27）日指出，七年前的今天，馬英九封存核四！七年後，國民黨無視核災風險，竟然支持重啟核四！難道七年前的核四封存只是一場戲？不過網友留言反指，當初貴黨的林義雄相逼，只能怪小馬心太軟的妥協；馬英九先生既然已經不是現任總統，對於公投案有他自己的看法，有何不妥？

民進黨官方臉書頁表示，今天是2021年4月27日，七年前的今天，因為福島核災，台灣反核民意高漲，馬英九前總統在社會壓力下，宣布封存核四。七年後的今天，我們卻看到，馬前總統跟國民黨，無視危險核四的安全問題，以及萬年無解的核廢料問題，想要再次重啟核四，推動並響應重啟核四公投。難道七年前的核四封存只是一場戲？

總統蔡英文也留言表示，負責任的執政者，不會把難題留給下一代。能源轉型我們一起繼續努力！

不過，在民進黨官方臉書頁也有網友留言指出，當年馬英九總統封存核四，是要順應過往民進黨多年來都贊同的以公投決定核四去留。今年核四是否啟動公投已經成案，8月28日就要投票了，馬英九先生既然已經不是現任總統，對於公投案有他自己的看法，有何不妥？民進黨如果有能耐就努力拿出科學證據來說服民眾核四發電廠真的不適合啟動，而不是一直拿著馬維拉這張牌打個沒完。難道民進黨就這麼點出息？

另有網友說，當初貴黨的林義雄相逼，只能怪小馬心太軟的妥協，害了台灣下一代的選擇！至於民進黨立場如一的反核？就更讓我失智了！阿扁與小英當政的時候的續建核四，那時候她們不是民進黨的？既然民進黨當時檢查台灣不缺電，台電藏電？現在又怪1.64%的備載容量！？貴黨搞的大家好亂啊！但是黨一定是對的！堅持黨的領導！希望警察別查我家水表啊！

(中時新聞網)