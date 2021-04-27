國際金融巨頭萬事達卡（MasterCard）曾於2月就預告，將會在今年開放虛擬貨幣付款功能；萬事達卡和美國虛擬貨幣交易平台Gemini共同發出聲明，今年夏天將提供虛擬貨幣紅利的信用卡，以強化其對虛擬貨幣產業的合作。

萬事達卡曾於2月發出聲明，宣布將於今年開放虛擬貨幣直接付款，「不管你對虛擬貨幣持反對或支持的態度，但無庸置疑的是，這些數位資產已成為世界的重要組成」，而根據萬事達卡數據顯示，利用虛擬金融卡的消費者也在快速成長中。

萬事達卡和Gemini聲明內容表示，自今年夏天開始，持有該信用卡的用戶能在消費時獲得3%的比特幣和其他虛擬貨幣紅利；虛擬貨幣將存於持卡人的Gemini帳戶中，而信用卡則由銀行Webbank來發行。

比爾蓋茲曾在CNBC的專訪中表示對虛擬貨幣中最具指標的比特幣持中立看法，他認為「現金轉為數位化是未來趨勢，這有很多好處」；但也警告，虛擬貨幣可能會助長犯罪，基於虛擬貨幣以匿名形式來做交易，因此沒有監管機構可以控制交易，隨著虛擬貨幣的普及，也將伴隨著不法行為出現，儘管是由合法的虛擬交易貨幣商所執行，也無法獲悉犯罪行為的進行。

除此之外，Visa和Paypal 等巨頭也同樣在近幾個月強化對虛擬貨幣產業的合作。Visa於3月底宣布，開放用戶使用虛擬貨幣USD Coin在網路上進行交易；另外，Paypal也於去年宣布，將為美國帳戶提供虛擬貨幣交易和儲存功能，並和旗下子公司Venmo共同向全球使用者提供虛擬貨幣服務。

(中時新聞網)