科技股近日恢復漲勢，帶動美股創下歷史新高。包括蘋果、臉書在內的五大尖牙股(FAANG)加上微軟與特斯拉如今加總市值高達9.3兆美元，約占標普500指數市值的四分之一比重。

那斯達克指數26日終場上漲0.9％，收在14,138.78點歷史新高，此為今年第13次刷新紀錄。標指同創新高，終場上揚0.2％至4,187.62點，今年第24次改寫新高。道瓊工業指數同日小跌0.2％至33,981.57點，但距本月稍早創下的歷史高點僅有0.6％差距。

蘋果是唯一一家市值超過2兆美元的美企，但隨著本周超級財報周登場，各家科技巨擘可望交出漂亮成績單並帶動股價攀升，分析師預期將有更多企業市值突破2兆美元。尖牙股由臉書、亞馬遜、蘋果、網飛與谷歌母公司Alphabet組成。

摩根大通分析師亞穆斯(Doug Anmuth)表示，在尖牙股之中，他最看好亞馬遜首季業績表現，預估該公司股價未來一年可望攀升30％，並帶動市值攀抵2.2兆美元。

(工商 )