駐日代表謝長廷。（資料照片）

為了日本福島核事故廢水入海，我駐日代表謝長廷連日將台灣核電廠拖下水的言行，激起許多國人憤慨，更被藍營砲轟「媚日賣台」；總統府神隱多日後，今天打破沈默，與民進黨立場一致挺謝，辯稱「謝長廷和原能會說法沒相互違背」，還指「在野黨政治操作沒有意義，回歸專業討論才是正辦」。執政當局的態度令人驚詑，原來政府的原能會不夠專業、廣大的反彈民意只是政治操作？

台灣民意基金會今公布最新民調，高達87％民眾擔心兩年後日本將福島核廢水排入海中；網路平台yahoo近期兩次民調，分別有93.88％民眾認為謝長廷有失職責、95.7％不認同謝長廷言論。但這些民意，從昨天蔡政府的表態中，顯然完全被視而不見、充耳不聞，反倒政治性地指責在野黨「政治操作沒有意義」，移轉焦點之心昭然若揭。

對於日本排放核事故廢水，國人在意的當然是海洋受污染、食安受威脅，這也是中、韓等鄰近日本國家強烈抗議的癥結。偏偏民進黨主政的台灣「眾人皆睡我獨醒」，自始至今都不敢大聲向日本抗議，在駐日代表拉台灣核電廠當墊背，意圖護航日本核事故廢水之際，如今從總統府、行政院到黨中央也表態挺謝，等同為謝背書，也為日本排放核事故廢水背書。

不談謝長廷這5年多以來，無論沖之鳥礁護漁、慰安婦銅像、日本核食，以至這次核事故廢水，言行屢因傷害國人情感、甚至危及國人權益而飽受質疑「駐日代表」變「助日代表」，光看蔡政府從先前行政院長蘇貞昌「有任何受害都會求償」、農委會主委陳吉仲「安全與安心是兩回事」等虛無縹緲的官話，以至今天總統府、民進黨定調指「謝長廷和原能會說法沒相互違背」，為了挺謝長廷而賞了原能會主委謝曉星、台電一耳括，都讓人見識蔡政府眼中的「專業」，只有「政治正確」。

民主政治，就是人民賦予權利管理眾人之事。去年初拿下817萬空前票數的蔡總統，應記得自己說過「若政府聽不見民意，可以大聲一點；再聽不見，可以拍桌子。」蔡政府若繼續有口無心、不在意更不尊重民意，百姓不僅會拍桌，還很快就會翻桌。

(中時 )