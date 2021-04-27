經濟合作暨發展組織(OECD)近期發布報告指出，2021年全球經濟有望增長5.6%，較幾個月前的增長4%相比，大幅上調1.6個百分點，更給出印度經濟成長率12.6%的高成績，遠遠超過美國、大陸的6.5%、7.8%。但隨著印度疫情在日前全面失控，印度26日新增逾35萬、2812死亡，創5日來全球單日確診紀錄。對此，印度股市也出現大量外資拋售情況，短短1個月內出脫11億美元（約300億元新台幣），創去年3月以來最大流出紀錄。

OECD今年3月給出的報告指出，印度經濟將隨著強而有力的三輪財政刺激政策，加上印度經濟在連續衰退後，於2020年第四季實現年增0.4%，印度經濟成長率轉正，讓印度經濟有機會在2021年打下堅實的經濟復甦基礎。去年印度經濟創下大幅度的衰退，破壞印度原本較高的經濟增長，預期2021年的經濟增速更強。除了OECD，國際貨幣基金組織(IMF)對全球經濟成長預估上修至6%，給予印度最高的成長幅度，達12.5%的經濟成長。

據外國財經媒體報導，印度官僚體系崩潰，經濟復甦進展受到質疑，從4月23日為止的1個月內，海外投資人已經拋售約11億美元價值的印度股票，創去年3月以來最大資金流出紀錄。

Union 資產管理公司CEO G Pradeepkumar指出，外資擔憂企業獲利與經濟表現受到衝擊，加上市場已經上漲一波，獲利了結以及策略性賣出壓力出籠，決定增加現金部位。

印度疫情幾近失控，當地醫療資源幾乎崩潰，昨（26日）新增逾35萬、2812死亡，創5日來全球單日確診紀錄。印度衛生部預測，可能要等到5月中旬疫情達到高峰，預估每日將達50萬人確診，更有可能到6、7月疫情才會趨緩。

(中時新聞網)