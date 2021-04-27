美國空軍最新一代的空中砲艇機AC-130J「幽靈騎士」(Ghostrider)，在菲律賓舉行了首次實彈演習，在代號「巴利卡坦」(Balikatan)的演習中，AC-130J對目標區域提供了近距離空中火力支援。

空軍時報(Air Force Times)報導，這架幽靈騎士隷屬於佛羅里達州哈爾伯特營地(Hurlburt Field)的第73特種作戰中隊，在演習期間，先飛到沖繩嘉手納基地(Kadena AFB)，再前往演習地點的菲律賓。

這場飛行是AC-130J的首次海外派駐，也是第一次的實彈演習。

AC-130J是替換服役多年的 AC-130U「幽靈」（Spooky），最大的差別就是機身增大，從原本C-130H的12.19 公尺機身長度，變成C-130J的16.76公尺長，更長的機身也有更大的載重量與航程，因此AC-130J的飛行滯空時間也就比以往的砲艇機都更久。

AC-130J同樣有105公釐榴砲、40公釐快砲、25公釐機砲，但升級了航空電子設備、導航系統和精確打擊系統，可以盤旋在目標空域上空，持續對目標區域砲擊。

幽靈騎士的飛行員亞倫·布德勞上尉(Aaron Boudreau)說，這是AC-130J第一次來到菲律賓，也是第一次在菲律賓管制員的指揮下執行任務，證明美國-菲律賓的盟友關係相當堅實。

指引AC-130J的是菲律賓空軍第710特種作戰聯隊的攻擊控制員。

「巴利卡坦」是菲律賓當地的他加祿語 (Tagalog)，意思是「肩併肩」，符合美菲軍事合作的原意。

(中時新聞網)