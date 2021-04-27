高麗菜通常一買就是一大顆，到底要怎麼保存才不會那麼快變黑？有網友透露，菜市場老闆有教過，千萬不要用刀切，最好用手剝開後，再用袋子裝好放進冰箱，就算冰個兩、三天也不會變黑。

有網友在臉書社團《廚藝公社》PO照詢問「切好的高麗菜，要如何保存才不會那麼快黑掉？」從照片中可見，塑膠籃中裝有一些切過的高麗菜，上頭已經出現一些斑點，結果釣出許多過來人提供保鮮撇步，不少網友一致表示，秘訣就是「用手剝」。

網友發文詢問「切好的高麗菜，要如何保鮮才不會那麼快黑掉？」(圖/截自臉書 廚藝公社)

網友紛紛表示，菜市場老闆有教，不能過刀，用手剝可以撐比較久，而且吃多少剝多少，剩下的用保鮮膜或報紙包起來冰存，下次拿出來時把表面削掉就好了；至於已經切絲的高麗菜要如何避免變黑？網友建議，不要洗，直接裝入塑膠袋，把塑膠袋裡的空氣擠掉綁緊，等要食用時再拿出來洗。

網友分析，高麗菜反黑並不是菜不新鮮，而是放太久，當冷藏時間一久，就容易導致葉菜類變黃、變黑，尤其不是產季時，一定沒有每天採收供貨時新鮮，因此切好放得越久、室內溫度越高，蔬菜氧化速度越快，用手剝以及用塑膠袋包裝都只能延缓氧化。

至於如何挑選新鮮的高麗菜？內行人建議，最好選擇外側菜葉有光澤、呈現深綠色的；此外，可以拿在手上比較一下重量，與其選擇大顆的，不如選擇手感較沉重的高麗菜，代表水分較多、較新鮮。

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(中時新聞網)