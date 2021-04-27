網友留言。（取自ETtoday網頁）

駐日代表謝長廷近日在臉書對於日本將在2年後排放福島核廢水一事，指出台灣核電廠也排出含氚銫鈷廢水，受到各方批評。民進黨副秘書長林鶴明27日在臉書發文表示，謝長廷在民國75年戒嚴時期就挺身反核。國民黨新北市議員葉元之指出，民眾是批評謝長廷站在日本立場攻擊台灣，誰管謝長廷反不反核？

根據ETtoday報導，林鶴明指出，謝長廷和許多民進黨人一樣，當年都是堅決反對核四，1986年台灣史上第一次反核遊行，就是謝長廷等人率領民眾在戒嚴時期走上街頭反核了；戒嚴時期都敢反核的謝長廷，國民黨好意思說謝大使挺日本核廢水？這種扭曲的操作簡直就是認知作戰，企圖抹煞許多民進黨人像是謝長廷長期堅定反核的理念。

林鶴明表示，國民黨那麼大聲的反對日本核廢水，但國民黨到底反不反核？為何這麼簡單的問題答不出來，「我想也許就跟『反攻大陸』一樣，不好說」。

國民黨新北市議員葉元之27日晚間在Youtube直播指出，林鶴明現在也出來擋箭，不清楚林鶴明是在講什麼？跟大家批評謝長廷的點有關嗎？完全沒有邏輯！誰管謝長廷反不反核？民眾是批評謝長廷站在日本立場攻擊台灣！網友也留言稱，「戒嚴反核與謝長廷最近言行何干？民進黨都是這般討拍嗎？」

(中時新聞網)