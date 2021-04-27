駐日代表謝長廷稱台灣將核廢水排入海引發軒然大波，總統府發言人張惇涵17日表示，台灣核電廠廢水排放一切符合國際標準，也符合法規規範。對於總統府跟進謝長廷荒腔走板的行徑，前立委沈富雄也感到很奇怪，而他分析了謝長廷的心態後指出，這件事情恐怕不好收拾，並指外交部的回應，其實是要卡國民黨。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，謝長廷荒腔走板其來有自，有好幾個前例，綠委莊瑞雄會跟進，則因為是他的子弟兵，但這也就算了，現在為何蔡總統也跟進？那就很奇怪。

沈富雄認為，關鍵在於謝長廷想不想回來，外交部表面上沒有說不要他回來，並指因為防疫的問題，建議用視訊，而國民黨當然反對，「外交部用視訊來卡你們，謝長廷我相信他沒有要用視訊，他說可以回來，只要立法院發公文，他就是咬定立法院發不了公文。

這時同台的藍委賴士葆說，「我們公文已經發了」，沈富雄回答，「不是，立法院公文，立法院公文要出門，是不是要表決」，其他節目來賓則回應沈富雄，「不用啊」，沈富雄說，謝長廷沒講立法院的委員會，他講立法院發公文。

沈富雄分析，現在謝長廷的做法，和中華民國民進黨政府的對日外交政策是一致的，剛開始因為謝長廷一貫親日，他比較不在乎台灣這邊的反應，而沈富雄也以開刀房中洗皮膚的水，和剖腹以後洗裡面的膿的水，是不一樣的水，來比喻台日排放的核廢水是不一樣的，「日本的那個是洗腹內的，我們這個是洗皮膚的，不一樣」

沈富雄指出，一開始謝長廷以不專業、外行的角度認為我們也一樣，用這個替日本解套，現在謝長廷已經知道他錯了，所以去改貼文，謝長廷以前被叫智多星，所以他會這樣改這邊，扭這邊過來，因為他認為是可以的，但沈富雄覺得，現在總統府跳進去了，莊瑞雄也下去了，謝長廷也下去了，這件事情恐怕不好收拾。而一旁的前民進黨立委郭正亮忍不住直言，「這樣會搞大」。

(中時新聞網)