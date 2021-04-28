「國民姊夫」AKIRA不僅能唱能跳能演，更有一項十分擅長的運動，就是他從小學三年級到高三的10年間，最熱衷的「足球」，更於高二時遠赴英國參加短期訓練營，當時在他青澀的臉蛋上，那踢球時堅定的眼神，就可看出個性上的專注與對事情要求完美的個性。
AKIRA最近除了健⾝與排練，也積極地練習最愛的「⾜球」，他所屬經紀公司LDH最近成立了足球部，邀請了前日本代表隊的傳奇「ラモス 瑠偉（Ramos Ruy）」擔任主席，除AKIRA外，還有FATASTICS成員瀬口黎、中島颯太 ，和BALLISTIK BOYZ成員砂田将宏加入，展開了一場「KDH足球部創立大賽」，目前在官方app CL能看到比賽過程。
此外，EXILE最新單曲〈PARADOX〉也於27日正式發行。今年9月27日即將迎來出道20週年的他們。該作是一首極具都會感的輕快舞曲，PARADOX有「悖論」的意思，包含即使20週年即將到來，也將持續迎向全新挑戰的意思。
(中時 )
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