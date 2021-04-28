改編自熱門網路漫畫，並以製作電影的方式融合電視劇的高密度劇情打造而成的最新韓劇《黑洞》，故事描述刑警李華善（金玉彬 飾）為追捕殺夫兇手，偶然發現市民們吸入從奇異黑洞中冒出的黑煙之後紛紛變成了怪物般的變種人類，在前警察劉泰漢（李浚赫 飾）的協助之下，絕境求生的同時還得救人並逮到殺人魔，是一齣集結了喪屍、動作、懸疑、驚悚等元素的末世求生之作。

首爾新戲線上記者會上，導演金奉柱對本作中最吸睛的「變種人」設定做了說明：「常見的喪屍設定都是人類遭感染後會基於本能而食慾增大，但我們的變種人則是會將感染前心中的負面情感增大，因此和其他喪屍劇是不同的」。金玉彬則表示「這次我們為了追求真實感，在場景設置上花了很多心思，還曾經因為佈景的關係讓附近居民真的打119報警」，劇組營造的末世氛圍之逼真由此可見一斑。

被譽為「坎城女打仔」的金玉彬表示，這次的動作戲很多，爲避免受傷而做了很多努力和練習，並且每天都跑5公里增強體耐力，但絕對不會扮美耍帥，而是會以沾滿灰塵與污垢的真實樣貌登場。不過當被問到若劇中的情況發生於現實世界裡會如何反應時，金玉彬一改幹練的形象嬌笑著回答「會把門鎖好待在家裡足不出戶」，過去多給人牆頭草印象的李俊赫也俗辣回「我會多買幾台空氣清淨機放在家裡然後聯絡擅長武打的玉彬，拜託他來幫我守住家門口」，主持人一聽立即機智地吐槽「玉彬說要躲在家裡不出門，所以可能不會接你電話噢」，2人的強烈反轉也讓現場眾人笑翻。

李俊赫去年以檢察官和刑警的角色受到大眾喜愛，他表示這次飾演的是說話較少行動較多的角色，因此雖然沒有了背台詞的痛苦，但在身體上還是會有些疼痛。導演金奉柱則稱讚金玉彬與李俊赫這次在動作戲的表現都遠超眾人預期，甚至已達到讓武術指導都驚訝的程度。金玉彬還提到這次的題材比較陰暗，拍攝現場的氣氛較為低迷，男配角林元熙宛如「氧氣筒」般總是能讓現場都活絡起來，就像他曾在電影《與神同行》中飾演的判官一樣有趣。該劇下月1日起，每週日、一在friDay影音更新。

(中時 )