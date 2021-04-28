女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，不時透過社群網站分享日常的她，今（27日）曬出一張收工照，卻是露出內在美的養眼畫面，讓男粉絲看了暴動直呼太辣了吧！

林莎27日在IG寫下：「剛收工回家，最近工作滿滿的很開心，月底要回高雄更開心🤍大家今天好嗎？嗯⋯我明天又是一個早起的日子。」隨文附上一張對著鏡子自拍的辣照，只見她外面套上白色襯衫，透出內裡的黑色內衣、內褲，不但可看到有馬甲線的結實腰線，胸前深邃一條線也跑出來見客，豐滿好身材完全藏不住，若隱若現更是性感。

林莎放送火辣福利照。（圖／翻攝自IG）

林莎Po出照片後，還在留言處補充「可能等等就刪了⋯？」引來不少粉絲激動回應「不要阿~還沒看夠啊」、「不可以！」而這辣照也釣出星友巫苡萱直誇性感，元元還故意笑稱「內褲跑出來」，辣度破表讓許多男粉狂讚太正。

林莎和大21歲的小鐘常在節目被配對，可她曾透露「已有觀察中的朋友」，而日前她就被直擊和媽媽用餐時，還有一名西裝男作伴，聚會結束後，林莎更被西裝男騎機車載走，林莎也緊緊地摟住對方的腰，互動自然又熟稔，看得出關係頗為親密。

(中時新聞網)