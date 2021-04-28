【回憶殺】44歲女星宋新妮因常上《康熙來了》逐漸受到關注，她在進入演藝圈後，最為人津津樂道的就是她豐富的感情史，她和吳宗憲的緋聞傳了多年，最後情定王星雄服飾品牌副總，結婚以來夫妻倆感情甜蜜，但宋新妮卻始終無法受孕，還一度身材走山，如今她的近況曝光了。

宋新妮外型火辣美艷。(中時資料照)

宋新妮多才多藝，唱歌、演戲、主持都難不倒她，吳宗憲更是毫無保留力捧，給足她一切資源，當時2人的緋聞傳了長達5、6年，鬧得沸沸揚揚，常能在報章雜誌看到2人密遊約會，宋新妮還獲得「憲嫂」封號，然而不僅吳宗憲有家室，宋新妮本身也已經有髮型師男友Andy，因此雙方從來都沒有承認過這段關係，最後也就無疾而終。

吳宗憲和宋新妮的緋聞傳了5、6年。(圖/翻攝自微博)

宋新妮曾和髮型師Andy交往過一段時間。(中時資料照)

在此之前，宋新妮曾和男神何潤東有段情，雙方不會特別避談也不宣揚，始終保持著成熟大方態度。2012年，宋新妮傳出和La Feta副總王星雄閃婚的消息，男方先一步承認婚訊，才被挖出他過往的情史也十分精采，曾和黃嘉千、愛紗、何妤玟等人傳出緋聞，2人結婚至今9年仍如膠似漆，已經淡出演藝圈的宋新妮也時常在社群平台曬出甜蜜合照，然而夫妻倆就是沒有孩子。

宋新妮和王星雄結婚9年。(圖/翻攝自宋新妮臉書)

宋新妮至今仍保養得宜，和老公感情恩愛。(圖/翻攝自宋新妮臉書)

宋新妮曾做過2次人工受孕卻失敗，隨後她將重心放在美容事業上，做得風生水起，身材卻悄悄走樣，她曾自爆會消失在螢光幕前是因為「胖到不像話」，如今夫妻倆養了一隻狗，沒有孩子的夫妻生活照樣甜蜜幸福，也共同為事業努力打拼，住在上海豪宅中，將自己的生活過得多采多姿。

(中時新聞網)