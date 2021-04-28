天生具有領導能力的人不僅眼光獨到、有想法，更會有獨特的品味，走到哪都是人們關注的焦點，搜狐網命理專欄點名，獅子座、水瓶座及摩羯座的人天生就有獨特的品味，不僅領袖特質超強，工作能力更是備受肯定，注定要成為社會上的頂尖人才。

▍1.獅子座

獅子座的人擁有很積極的正能量，生來就很有領導風範，不管走到哪都非常吸引人靠近，他們面對生活有著源源不斷的動力，永遠以積極向上的心態生活，他們不甘落後別人，希望透過自己的努力，過上更有品質的生活。因此對於他們而言，似乎注定要成為社會的精英。

▍2.水瓶座

水瓶座的品味永遠與眾不同，從日常生活中的大小細節都能體現出他們獨特的品味，加上他們很會講大道理，舉手投足都散發很高貴的氣質。而水瓶座的人大多擁有領袖特質，工作能力也毋庸置疑，不管身處什麼行業，別人用10年時間努力的成果，他們2年絕對能夠精通，這輩子生來注定成為社會精英。

▍3.摩羯座

摩羯座的人個性內斂，不單單在於生活的品味，就連他們的性格都不盲目隨波逐流，往往活得非常有尊嚴，很有個人魅力，而不管遇到什麼事，摩羯座從來不會妄自表達自己的看法，他們會深深隱藏在內心中，不會讓別人發現任何異樣。

(中時新聞網)