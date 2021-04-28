威廉和哈利兄弟與父親查爾斯為祖父菲立普親王送葬

哈利王子和妻子梅根接受爆炸性專訪，向英國王室投下種族歧視指控的震撼彈後，仍鼓足勇氣，單槍匹馬自美返鄉，為4月9日去世的祖父菲立普親王奔喪。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一位王室專家說，他在英國期間，受到家族成員「十分，十分冷淡的接待」，感到震驚不已。也因此，他可能不打算7月返英，為已故母親黛安娜的雕像揭幕了。

現年35歲的哈利目前和另一伴梅根，還有寶貝兒子亞契住在加州價值1470萬美元（約4億台幣）的豪宅裡。而他原本打算，今年夏天要返英，趁母親7月1日60歲冥誕時，出席在肯辛頓宮外低地花園（Sunken Garden）的雕像揭幕儀式。

不過，王室專家麥爾斯（Russell Myers）在接受「談話無線電」（talkRADIO）廣播電台專訪時質疑，他是否真會成行。「家族中有些人的確冷冰冰地接待他，或許那真的多少令他感到震驚。」而他認為，哈利可能會利用女兒夏天即將誕生為「方便的藉口」，不去「面對家人」。

而電台主持人歐蘇利文（Kevin O'Sullivan）則說，哈利為了奔喪在英期間，看來心情十分低落。他甚至指出，家族中有些人根本不和哈利說話。但麥爾斯說，據他所知，哈利目前雖仍一心想返英出席揭幕儀式，但梅根夏天就要生了，在這段期間仍有許多變數。

(中時新聞網)