哈利王子和妻子梅根接受爆炸性專訪，向英國王室投下種族歧視指控的震撼彈後，仍鼓足勇氣，單槍匹馬自美返鄉，為4月9日去世的祖父菲立普親王奔喪。
不過，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一位王室專家說，他在英國期間，受到家族成員「十分，十分冷淡的接待」，感到震驚不已。也因此，他可能不打算7月返英，為已故母親黛安娜的雕像揭幕了。
現年35歲的哈利目前和另一伴梅根，還有寶貝兒子亞契住在加州價值1470萬美元（約4億台幣）的豪宅裡。而他原本打算，今年夏天要返英，趁母親7月1日60歲冥誕時，出席在肯辛頓宮外低地花園（Sunken Garden）的雕像揭幕儀式。
不過，王室專家麥爾斯（Russell Myers）在接受「談話無線電」（talkRADIO）廣播電台專訪時質疑，他是否真會成行。「家族中有些人的確冷冰冰地接待他，或許那真的多少令他感到震驚。」而他認為，哈利可能會利用女兒夏天即將誕生為「方便的藉口」，不去「面對家人」。
而電台主持人歐蘇利文（Kevin O'Sullivan）則說，哈利為了奔喪在英期間，看來心情十分低落。他甚至指出，家族中有些人根本不和哈利說話。但麥爾斯說，據他所知，哈利目前雖仍一心想返英出席揭幕儀式，但梅根夏天就要生了，在這段期間仍有許多變數。
文章來源：Prince Harry was so 'shocked' by the 'frosty reception' from his family at Prince Philip's funeral that he may avoid 'facing them' again at unveiling of Diana statue in the summer, royal expert claims
(中時新聞網)
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