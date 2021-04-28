SpaceX「載人龍」太空船與國際太空站對接最新畫面

美國國家航空暨太空總署（NASA）23日與美國太空探索科技公司（SpaceX）合作，將太空人送往國際太空站，後續傳出太空船與國際太空站成功對接前，有不明飛行物體（UFO）接近、甚至可能撞上太空船，SpaceX科學家要求太空人穿戴好、應對可能碰撞的緊張畫面也曝光。

23日NASA與SpaceX三度合作，於美東時間清晨5時49分（台灣時間下午5時49分執行Crew-2任務，使用太空船「飛龍奮進號」（Crew Dragon Endeavour）將4名太空人送往國際太空站。24日太空船成功對接太空站，不過也傳出在那之前有不明飛行物體接近太空船，甚至可能撞上太空船，太空人更被要求穿上太空裝以防萬一。

《紐約郵報》（New York Post）報導，直播畫面捕捉到了SpaceX科學家通知太空人不明物體可能撞上時的緊張氣氛。

畫面顯示，SpaceX的首席太空營運工程師吉莉絲（Sarah Gillis）對4名太空人發布廣播，指出發現了一個物體可能會距離太空船非常近，要求太空人立即穿上太空裝、並且回到座位上。

吉莉絲表示，不明物體最快可能在20分鐘內撞上太空船，由於時間太趕了，來不及讓太空船偏離軌道。

畫面顯示，法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）回應：「收到，妳要我們穿上太空衣應對可能的碰撞。」

10分鐘後，美國女太空人麥克阿瑟（Megan McArthur）通知吉莉絲已經有2名太空人穿戴好、並且就座，另外2人現在要開始穿上太空裝。

不一會兒，吉莉絲又通知太空人不明物體比預期的位置還要遠，碰到的風險比預期低。

NASA所屬詹森太空中心（Johnson Space Center）發言人韓福瑞斯（Kelly Humphries）26日受訪時表示，原先預估可能會碰撞的警告是源自於錯誤報告，進一步分析後，他們認定太空船與不明物體可能會合是錯誤警報，「飛龍奮進號自始至終都沒有碰撞威脅，太空人後續也安全地繼續執行任務。」

(中時新聞網)