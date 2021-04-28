58歲的洪先生，近期在女兒的安排下，到醫院進行健康檢查，在確認健檢行程前自認身體健康無疑、從未健康檢查的他還一邊嚷嚷著：「幹嘛要多花這個錢，又沒痛沒病，何必刻意安排身體檢查？」健檢行程結束後，醫師隨即調出透過NBI高階影像腸胃內視鏡檢視及經病理送驗的檢查結果的檢查結果，畫面清楚的顯示腸道裡有一顆大小約0.8公分的管狀腺瘤性瘜肉，並在檢查過程中已一併切除，否則再過5年，恐已罹患大腸癌而不自知。

●9成大腸癌由腺瘤性瘜肉所致 好發族群要當心

北投健康管理醫院梁程超副院長指出，大腸癌約有90％是由腺瘤性瘜肉發展而成，安排大腸內視鏡檢查有機會找到大腸癌癌前病灶（腺瘤性瘜肉），檢查過程中並可同時切除，有效減少大腸癌的發生。

而大腸癌的好發族群正是與肥胖（理想體態男性腰圍應低於90公分，女性腰圍低於80公分）、不良飲食習慣（愛吃紅肉、油炸燒烤食物及加工食品）、抽菸、喝酒、50歲以上者及有家族病史者相關。

根據國民健康署最新出爐（12/29）的107年台灣癌症登記報告，發現平均每4分31秒就有1人罹癌！癌症時鐘對比106年又快轉11秒！其中「大腸癌」更是連續13年名列十大癌症之冠。

「大腸癌」為國人發生率第一名的癌症，主動安排大腸癌篩檢，及早發現大腸癌病灶及早治療是預防大腸癌最好的方法。世界衛生組織（WHO）也曾指出3～5成癌症發生是可避免的，早期篩檢可有效降低癌症死亡率及提高存活率。

●糞便潛血檢查 出現異狀再接受大腸癌內視鏡檢查

梁程超建議，50歲以上者可每兩年一次接受政府提供的糞便潛血檢，若檢查後有異狀，務必再接受大腸內視鏡檢查；依衛生福利部國民健康署統計資料分析顯示可降低35%大腸癌死亡率。而若為大腸癌危險族群，建議可提前至40歲開始，每2～5年定期接受大腸鏡檢查。

(中時新聞網)