華人社會常用「瓜子臉」形容美人，「國字臉」在審美上較吃虧，到底甚麼樣的臉型是瓜子臉？什麼樣的臉型被認為是國字臉？國立陽明交通大學與台北榮民總醫院透過科學實證，給出精確答案。

●科學測量臉型 精準告訴你「瓜子臉比例」

陽明交通大學牙醫學院院長張國威表示，兩側下顎骨角的距離與兩側顴骨距離的比例，呈現了臉型正面從上到下向內收斂的幅度（facial taperness），由於華人社會主流審美為瓜子臉，研究團隊姑且將收斂幅度比例稱為「瓜子臉比例」。

(圖/國立陽明交通大學牙醫學院提供）

研究團隊以團隊一名成員的臉型做為樣本掃瞄成照片，為避免臉型長度比例影響判斷標準，照片依據三分法以繪圖軟體完美調整，再依據90％、87%、85%、83%、80%、75%、70%、65%的比例，修改成8種不同收斂度的臉型，數字愈高，代表兩側下顎骨距離，與兩側顴骨距離比例越接近，也就是臉型趨向方正；反之則下巴越尖，越接近所謂的瓜子臉。

研究團隊先掃瞄模特兒臉部（上圖），再以繪圖軟體做出8種收斂幅度不同的臉型（下圖），從A到H的收斂幅度依序為：90%、87%、85%、83%、80%、75%、70%、65%。(圖/ 國立陽明交通大學牙醫學院提供）

照片完成後進行問卷調查，由受試者為8種臉型評分。203名受試者包括陽明交大牙醫系五、六年級學生，以及台北榮總的醫護與病患。受試者隨機觀看這8張臉型照片，依據每個人的審美，從0～100分給予評分，同時勾選他們認為是國字臉的臉型。

●調查發現：收斂比例75％的瓜子臉最受歡迎

統計問卷結果，收斂度為75%的瓜子臉臉型獲得74.46的吸引度評分，是最受歡迎的臉型。90%收斂度的臉型只有39.33分，被認為是最不具吸引力的臉型。有趣的是，當瓜子臉比率為65%的時候，因為下巴太尖，反而不受青睞。

問卷調查顯示，臉型A得分最低，被認為是最不具吸引力的臉型，也被評比為國字臉；臉型F得分最高，是最受歡迎的瓜子臉比例。(圖/陽明交通大學牙醫學院提供）

進行這項研究的台北榮總矯正科主治醫師、陽明交大牙醫系兼任助理教授吳姿瑩表示，總結來說，只要兩側下顎骨角的距離，與兩側顴骨的距離比率越接近75%，臉型的吸引力越高；如果比率大於83%，恐怕會被認為是國字臉。

吳姿瑩表示，中國學者也曾進行所謂瓜子臉的研究，但該研究是由7位整形外科醫師評分，且選用不同人的臉來做研究，交互影響因子太多。陽明交大這項研究的受試者都不是整形醫師，年齡從20～40歲，男女皆有，受試者多樣性加上控制單一臉型收斂變因，或許比較能公正呈現出台灣民眾對臉型的看法。

張國威說，美的標準因人而異，心理學家曾經發現「大眾臉」（average face）是普遍最被接受的臉型，也就是臉型不能太方，不能太圓，也不能太尖。但什麼是最受歡迎的臉型，一直沒有精確定義。歐美人類學家曾發現高加索白人最能接受的瓜子臉比率大約是70%，中國的研究則是86.8%，但由於實驗方法不同，這些數據只能供作參考。依據榮陽團隊的研究，台灣的審美標準在兩者之間。

台北榮總口腔顎面外科主治醫師、同時也是陽明交大牙醫系兼任副教授的吳政憲則說，微整形近年受到歡迎，這項研究對於想進行下顎矯正整形的民眾，可提供初步的參考標準。但他提醒，任何手術都有風險，尤其「美」是很主觀的感覺，美感也隨著時代有不同定義，民眾進行整形手術前務必與醫師詳細討論，審慎評估。

(中時新聞網)