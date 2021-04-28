外資看好聯電第2季營運續強，不僅股價漲破60元大關，目標價也調高到68元。有網友分享聯電投資心得，他懊悔自己熬不過前一波股價震盪，在40多元被洗出場，原本可以賺600多萬，最後只賺400萬，崩潰喊「聯電是心中永遠的痛」，強調下一支標的友達一定要抱到50塊，貼文一出引發酸民圍剿，「好一個假心碎真炫耀文」。

聯電今（28）日法說會登場，在產能持續滿載下，是否有望上調晶圓代工價，成為市場關注焦點。匯豐證券推估，聯電第二季營收將季增5％、毛利率挑戰30％，推測合理股價升至68元；摩根大通則認為，聯電可能釋出更多28奈米製程的擴張計畫，2021～2022年資本支出有向上空間。

在外資看旺後續營運與晶圓代工可望漲價之下，聯電昨股價一度衝上62.7元，但隨後獲利回吐賣壓出籠，終場下跌2.1%，收在60.5元，外資26日掃貨5.3萬張後，周二反手狂砍4.4萬張，近五個交易日買超約3.4萬張。

PTT股板網友發文，聯電從去年10月下旬起漲開始抱，第一波抱到近50元，帳面600多萬，結果12月底一陣上沖下洗，40多元來回震盪，最後被洗出場，現在漲到60元，每天看的心都好痛，覺得該久抱卻抱不久，該大賺卻賺不到，「可以賺600多萬，卻只賺400多萬，這是很多像我這種散戶心裡永遠的痛，下一支標的友達，我一定要抱到50塊」。

原po對帳單中，從去年10月下旬到年底，總共分5批賣出870張聯電，帳面獲利逾410萬。

貼文一出，引發大批網友狂酸，「你這樣就在心痛 航運被洗掉的不就要裝葉克膜了」、「你那個損益還哭喔」、「八百多張聯電，好有錢喔XD」、「都賺好幾波段了 靠」、「再進場買啊 認錯買回」、「友達單子貼出來再推」、「捐個錢做善事會有好報的」、「總有一天怎麼賺怎麼賠 顆顆」。

(中時新聞網)