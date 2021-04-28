要找到沒有足踝扭傷經驗的人恐怕不容易，足踝可以說是人體最容易扭傷的關節了。當此處的韌帶、肌腱受強力拉扯或扭轉超過所能承受的極限時，就會造成組織部分或全部斷裂，伴隨疼痛、出血、瘀腫、無法受力的症狀，嚴重時會失去關節穩定性。 足踝的韌帶肌腱相當多，都有機會扭傷，但最常發生的是位於外足踝前外側的「前距骨腓骨韌帶」（Anterior talofibular ligament）裂傷，即俗稱的「翻腳刀」。另外，內踝下方的三角韌帶（Deltoid ligament）裂傷，也不算少見。 外翻造成足踝內側韌帶受損，以「三角韌帶」受損最常見。

常見的腳踝扭傷。(圖/新自然主義提供)

●受傷前2～3日先冰敷，等急性紅腫改善後再熱敷。

●輕度扭傷的固定，用彈性繃帶即可；但若是嚴重扭傷，韌帶出

●藥物治療：以非類固醇消炎藥（NSAID）、肌肉鬆弛劑、止痛藥、消腫藥物為主。

●急性腫痛減少後，儘快展開肌力訓練，以避免肌肉萎縮，同時增進本體感覺受器的修復。訓練時，可戴具彈性的護踝，一方面增進信心，一方面避免偶發性再度扭傷。

●腫痛消除後，循序漸進恢復運動。

●訓練強化

關節的穩定度除了依賴韌帶支持外，周遭肌肉肌腱的強度，更是決定關節強度的主要因素。因此防止扭傷的重要方法，就是增加肌力。

此外，提升平衡力，也是減少跌倒扭傷的重要關鍵，建議平常多鍛練單腳站立。復健時伸腿伸踝的基本功不可少。

當靭帶已恢復後，可練習連續踮腳運動及踮腳木馬運動來強化腳踝的力量與彈性。

訓練強化足踝。(圖/新自然主義提供)

❶站立，兩腳平穩落地，兩手摸背後脊椎旁的大肌肉（闊背肌及豎脊肌），感覺其肌肉張力。 單腳站立，提升平衡力

❷單腳站立，你將發現後下背肌肉不但不會繃緊，反而放鬆了。因為此時你使用了更多的核心肌群。

《搶救髖腿腳膝踝，一生健步好行》書封。(圖/新自然主義提供)

(中時新聞網)