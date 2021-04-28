新竹市2022縣市長選戰已超前開打，國民黨預計6月底黨內初選名單出爐，由於林智堅已是第二屆市長，因此下屆新竹市長人選各政黨已提早進入討論白熱化階段，除了傳統的藍綠對決之外，目前民眾黨與時代力量都在招兵買馬佈署，2022新竹市長選情儼然已成群雄並起。

新竹市2022角逐新竹市長大位究竟誰會勝出?(圖:中時新聞網資料照)

據艾普羅民調與中時街訪直擊調查，林耕仁與鄭宏輝最受到新竹市民喜愛，最終誰能拿下新竹市長大位出線是現在相當熱烈討論的議題。

(中)新竹市資深議員林耕仁力拚角逐新竹市長大位，卯足全力，新竹市街頭看板高掛，隨處可見奮戰2022的決心。(圖:取自林耕仁臉書)

圖為力拚角逐2022新竹市長大位的鄭宏輝。(圖:中時資料照)

由於2022年新竹市長選戰，國民黨已提早備戰，黨內經協調將於6月底「全民調」，林耕仁則說，初選就是提前團結，不該徵召空降，李國璋則認為若要參選應登記初選，陳啓源則表示以黨勝選為考量。

國民黨這次提前備戰2022，力拚綠地變藍天，連任6屆議員林耕仁更是卯足全力，他說:新竹市建設不該只有公園，更要關注交通、食安、教育等各層面，這次再戰市長選舉，希望替新竹市創造舒適減壓的城市，期驥提升新竹競爭力，至於黨內初選已訂好遊戲規則，大家共識要提前團結，不該是大選前才喊團結。

據中時街頭民調直擊，新竹市民普遍支持深耕型在地候選人，對於空降型的候選人支持度相當低，最迫切需要的還是改善新竹市交通及社會福利與教育還有觀光問題，目前中央和新竹市府都是綠營執政，因此這個人選是不是需要相當接地氣，就是看在地服務還有政見，而新竹市特別之處在於中央知名度高者，卻不一定能反映在地方的支持度上。

新竹市的民眾更在街訪民調中對於「在地深耕」的候選人顯示出相當高的重視，9成以上民眾排斥「選舉才出現，選後看不見」的政治人物。從選舉人數約34萬的新竹市觀察，目前知名度最領先的是林耕仁、鄭宏輝，令選民印象深刻的林耕仁是最長期在地方經營的「資深候選人」，其次被外界猜測是否會空降新竹的林飛帆在新竹當地的知名度與支持度則相對較低。

對於新竹市這個2022兵家必爭之地，台灣民眾黨、時代力量等黨也都搶著分食藍綠票倉，2022年後，我們將迎接怎樣的新竹市？《中時》採訪團隊將持續守候，為你帶來最即時的選情解析。

2022新竹市長選戰現場直探庶民心聲

(中時新聞網)