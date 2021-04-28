美國叫車服務公司Lyft將其自動駕駛汽車部門，出售給了豐田子公司，這是自駕車一系列收購中的最新一次，這表明很燒錢的無人駕駛汽車的世界正在變得越來越小。

豐田汽車的子公司Woven Planet Holdings將以5.5億美元的現金收購Lyft的自動駕駛部門Level 5，其中2億美元是預先提供給Lyft的。其餘的3.5億美元資金將在5年內支付給Lyft。這家叫車服務的公司表示，每年將節省1億美元的非GAAP（一般公認會計原則）費用，並稱這將使其處於更好的位置，從而最終獲得利潤。豐田還同意將Lyft的車隊數據和平台用於最終在Woven Planet子公司下推出的任何商業服務。

這項交易預計將在2021年第三季度完成，從而結束了Lyft在開發和部署自己的自動駕駛汽車的四年旅程。該公司跟隨其競爭對手優步（Uber）放棄其昂貴的自動駕駛汽車部門，以期避開這個無底洞 。去年，Uber將其AV項目出售給了Aurora，這是一家由Google無人駕駛項目的前負責人創立的初創公司。

當然，Lyft並沒有像Uber在2018年那樣經歷過監督無人駕駛汽車殺死行人的悲劇。相反，Lyft的項目規模雖小，但卻富有成效。它主要包括在拉斯維加斯與Aptiv公司一起進行的試點項目，該項目使用帶有安全駕駛員的自動駕駛汽車進行數以萬計的出租車旅行。

Lyft於2017年成立了自己的5級部門，並大膽宣稱到2021年，其「絕大部分」車隊將運用自動駕駛。該公司聘用了數百名工程師，為位於加利福尼亞帕洛阿圖的工廠提供員工。一年後，Lyft以7200萬美元的價格收購了總部位於英國的擴增實境初創公司Blue Vision Labs，以期加快其發展步伐。

但是，有關Lyft的大部分成果從未實現。實際上，儘管取得了一些技術上的成功，但自動駕駛汽車仍遠未達到任何大規模採用的地步。當今道路上的大多數AV仍是測試車輛，大多數主要參與者都拒絕遵守商業化時間表。

同時，豐田在很大程度上低調的發展自動駕駛汽車技術。豐田開發了一款名為「Chauffeur」的自動駕駛軟體，具有諷刺意味的是，它也是Google的自動駕駛項目的代號，克里斯·厄姆森（Chris Urmson）現在是Aurora的執行長。豐田還推出了第二種產品「 Guardian」，該產品本質上是類似於特斯拉Autopilot的先進的駕駛員輔助系統。但至今，豐田任何量產車均未提供這兩種產品。

(中時新聞網)