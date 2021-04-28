台灣新銳導演游智涵執導同志愛情短片《癡情馬殺雞》，描述一位在同志按摩院工作的肥宅清潔工，意外愛上店內客人的故事。靈感來自游智涵一位做同志按摩的朋友，這位朋友的身材非常好，令他開始聯想，如果是一個外型沒那麼優秀的人，在這個地方會遇到什麼樣的衝擊，該片廣獲國際肯定，已在多國同志影展上放映。

近年許多熱門台劇，例如《麻醉風暴2》和《誰是被害者》，都能看見賴澔哲的身影，可以說是相當稱職的綠葉。這回他獨挑大樑，為了演出這位肥宅清潔工，還特別增肥12公斤。賴澔哲透露，收到邀請時他剛好正在減肥，因此內心十分掙扎，後來因為覺得劇本非常好，才決定放膽開心吃。

《癡情馬殺雞》王可元。（車庫娛樂提供）

片中主角因為身材而在感情路上受挫，賴澔哲自爆也有相關經驗，過去他曾在交友網站上認識一名網友，2人聊得非常開心，到終於要見面的那一天，卻發現對方沒有到場，手機和訊息也都連絡不上。後來，賴澔哲偶然見到對方上線，於是趕緊追問放鳥的原因，結果對方只回了一句：「你比我想像中的大隻很多。」從此再也不碰網路交友。

王可元以《我們與惡的距離》中的殺人魔角色廣為大眾所知，這次飾演同志按摩店的紅牌按摩師，身材結實的他大展撩人技巧，令人看了心癢癢。開拍前，劇組請來真正的按摩男師，教演員們如何進行親密按摩。王可元對親密按摩很有心得，表示重點就在於「讓他快要被摸到，但是又摸不到」，因為「快要摸到時最敏感」。

與王可元對戲的隆宸翰大讚他的按摩功力，表示王可元真的是一個很有魅力的人，身材練得很好、又很會挑逗，他相信「只要是同志都會有感覺」。為了準備同志按摩院客人的角色，隆宸翰特別到Gay Bar取材，發現「同志都很會放電」。隆宸翰還透露，自己曾經被同志追求，某次他在健身房運動時，對面的男人突然對他唱起歌，他心想：「哇塞，這個男的很直接喔。」

《癡情馬殺雞》故事描述外型肥胖的小豪（賴澔哲 飾），長期在同志按摩院裡擔任清潔工，心心念念地期盼自己有一天能邂逅真愛。某日來了一位客人阿凱（隆宸翰 飾），小豪竟有意外的機會與他互動，過程中，兩人互相治癒，慢慢對彼此產生好感。然而，事情並沒有小豪期待地那樣順利。5月12日大銀幕上映。

(中時 )