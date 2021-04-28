大陸女星鄭爽早前因為代孕風波，慘遭全面封殺，前男友張恒日前更曝光分別與鄭爽以及鄭爽父母的對話紀錄，爆料鄭爽當年以1.6億人民幣(約6億台幣)的天價片酬演出古裝劇《只問今生戀滄溟》。隨後劇組工作人員在去年的爆料也被翻出，怒譙鄭爽耍大牌，有一位香港製片還被操到猝死，一天薪水卻不過450元人民幣（約1936元台幣）。

鄭爽遭前男友兼孩子的爸張恒爆料，她以1.6億人民幣的天價酬勞拍攝《只問今生戀滄溟》，拍攝共77天，平均日薪約為208萬人民幣（895萬台幣），驚人數字不僅令大陸網友全崩潰，感嘆貧富差距之大，該劇組工作人員去年在論壇爆料的內容也被翻出，他在文中痛罵：「怪不得這戲這麼趕這麼枉死裡搞，給的工資也比市場低，外面攝影小助起碼300一天這組就200多，和場務一個價格，原來是你孫子吞了這麼多。」

鄭爽被爆以1.6億人民幣片酬接演古裝劇《只問今生戀滄溟》(原名：倩女幽魂）。(取自微博)

工作人員氣憤透露，拍攝這齣劇苦得很，很多人都是做到一半就跑了，自己是唯一一個和攝影組、燈光組一起堅持直到殺青的人。然而他好不容易熬到殺青當天，想說計畫找來自香港的現場製片一起慶祝，打電話對方沒接，後來才被告知製片在賓館內猝死了。

他說這位叫威水哥的香港製片人很好，剛結婚有一對龍鳳胎兒女，還天天請他們喝飲料，但其實威水哥日薪也不過450元人民幣，豈料人就這麼沒了，可是從來沒有演員為他們發聲。

他更痛批鄭爽是他見過最難伺候的藝人，有一回去山上出外景，車子上不去，所有器材都是工作人員抬上去，但鄭爽一到現場就發脾氣，說太熱不演了，一定要有冷氣，於是工作人員被迫得抬超重的中央空調上山，起碼要10人才抬得動，而鄭爽拍完戲轉身就走，又得花10人把中央空調抬下山。還有工作人員在搬運的過程扭到腰，鄭爽則是假裝在化妝沒看到，連謝謝也沒說，令人氣憤！

(中時新聞網)