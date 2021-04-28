韓國懸疑驚悚電影《迴憶》，以出乎意料的故事轉折、張力十足的驚悚氣氛，讓許多熱愛燒腦解謎的粉絲叫好力挺，而該片在層層翻轉的劇情背後，更藏著一段主角徐睿知與金剛于壓抑多年的動人情感，故事結尾宛如一記催淚彈，意外逼哭許多觀眾，也大讚劇本設計的超精彩。

導演徐有玟日前受訪時，表示她原本是想以「你最陌生的人，可能就是你最熟悉的愛人」為主題，沒想到編劇過程整個走火入魔、一發不可收拾，將精神錯亂、未來記憶等元素都編入劇情，而身為「解謎狂粉」的她，為了寫出連自己都想不出結局的燒腦劇本，始終堅持劇本每一處轉折都必須毫無破綻，最終竟花了她8年時間才如願完成這部電影。

該片不僅因劇情神翻轉，引爆口碑，男主角金剛于也因其亦正亦邪的精彩演出，一夕間擄獲大批粉絲。導演徐有玟坦言「雖然徐睿知的演出已經堪稱教科書等級，但片中真正讓人跌破眼鏡的莫過於金剛于的超驚人表演」，他所飾演的老公一角平時帶著溫暖、慈祥的笑容，一付好好先生的暖男模樣，沒想到他的妻子卻從未來的記憶中窺見，他出入兇案現場的恐怖行徑，整個人形象180度大轉變，角色驚人氣勢更勝徐睿知。該片29日在台上映。

(中時 )